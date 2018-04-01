В МВД рассказали о состоянии здоровья пострадавших в ДТП под Рязанью

БРЯНСК, 1 апр — РИА Новости. Трое пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области находятся в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД по региону Александр Поташов.

Дорожная авария произошла в воскресенье на 377-м километре трассы М-5, в нем, по предварительным данным, пострадали восемь граждан Киргизии.

"В настоящий момент все пострадавшие доставлены в медучреждения, трое – в тяжелом состоянии", — сказал собеседник.

Он уточнил, что микроавтобус Honda с киргизскими номерами направлялся со стороны Мордовии в Москву.

"Сотрудники полиции первыми прибыли на место происшествия для оказания помощи и выяснения всех обстоятельств произошедшего. По предварительной информации, водитель не выбрал безопасный скоростной режим, не справился с управлением и врезался в столб", — сказал собеседник агентства.