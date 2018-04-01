Опубликован вырезанный фрагмент видео пожара в ТЦ "Зимняя вишня"

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Житель Кемерово Игорь Востриков, потерявший в пожаре всю семью, показал новое видео, снятое во время эвакуации в ТЦ "Зимняя вишня". Запись опубликована на YouTube.

По его словам, это четырехминутная запись с камер видеонаблюдения, которая была обрезана в предыдущих опубликованных версиях ролика. На кадрах видно, что огонь стал распространяться с левой стороны, после чего люди начали бежать в противоположном направлении. Некоторые, наоборот, бросились к очагу возгорания, видимо, для того, чтобы спасти детей. Буквально за минуту дым заполнил все помещение, и изображение пропало.

Также Востриков выложил фрагмент видео давки, которое было заснято камерой в лестничном проходе. Он указал на то, что лестница была слишком узкой — чуть более метра в ширину — и люди столпились в пролетах, пытаясь выбраться.

"Это просто ужас", — сказал Востриков, подчеркнув, что вся его нынешняя деятельность направлена на реформу МЧС.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 64 человека, среди них 41 ребенок. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где размещались несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Следствие рассматривает две версии: короткое замыкание и поджог.