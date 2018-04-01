В КБР в ДТП с пассажирским микроавтобусом погибли жители Ингушетии

НАЛЬЧИК, 1 апр – РИА Новости. Три жителя Ингушетии оказались среди погибших в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и легковушки на трассе "Кавказ" в Кабардино-Балкарии вечером в субботу, сообщили РИА Новости в региональном УГИБДД.
"Среди погибших – трое жителей Ингушетии в возрасте от 26 до 30 лет. Еще одна пассажирка "ВАЗа" — женщина 25-30 лет пока не опознана", — сказал собеседник агентства.
Он также уточнил, что в результате ДТП были госпитализированы три человека из микроавтобуса, двое из них – в тяжелом состоянии.
"По предварительным данным, причиной аварии стал выезд на полосу встречного движения водителем "ВАЗа", который уже не раз был замечен в нарушении правил дорожного движения", — отметили в ведомстве.