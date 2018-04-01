В Кемерово остается оцепленной площадь, где ожидался митинг

Мемориал в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. Архивное фото

Мемориал в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. Архивное фото

КЕМЕРОВО, 1 апр — РИА Новости. Площадь Советов в центре Кемерово, на которой расположены областная администрация и мэрия и где накануне ожидался митинг, остается оцеплена полицией, передает корреспондент РИА Новости.

В центре города в субботу ожидалось проведение митинга в память о погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", площадь по периметру перекрыли полицейским забором, однако акция так и не состоялась.

В воскресенье автомобильное движение по проходящим через площадь улицам сохраняется, однако пешеходная часть площади обнесена полицейским заборам. Накануне в заборах стояли рамки для прохода людей, так как ожидался митинг, сейчас они убраны.

Несмотря на 13-градусный мороз, по всему периметру площади стоят полицейские и экипажи ДПС.

Пожар в четырехэтажном торговом центре произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.