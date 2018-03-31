Совладелец "Суммы" заявил, что обращался в ФСБ из-за хищений активов "ОЗК"

Совладелец и председатель совета директоров группы Сумма Зиявудин Магомедов во время рассмотрения ходатайства следствия о его аресте в Тверском районном суде Москвы. 31 марта 2018

Совладелец и председатель совета директоров группы Сумма Зиявудин Магомедов во время рассмотрения ходатайства следствия о его аресте в Тверском районном суде Москвы. 31 марта 2018

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Подозреваемый в хищении 2,5 миллиарда рублей совладелец "Суммы" Зиявудин Магомедов заявил на заседании суда, что неоднократно обращался в полицию и ФСБ в связи с хищением активов "Объединенной зерновой компании" (ОЗК), но безрезультатно.

"Эти средства увели граждане Украины, но их ловить никто не хочет", — сказал он.

Акционерное общество "Объединенная зерновая компания" является государственным зерновым оператором и агентом по проведению государственных закупочных и товарных интервенций. Группе "Сумма" в ОЗК принадлежит 50 процентов минус одна акция.

Тверской суд Москвы в субботу санкционировал арест до 30 мая совладельца и председателя совета директоров группы "Сумма" Зиявудина Магомедова в рамках дела о хищениях, растрате и создании преступного сообщества.

Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых в организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210), хищениях мошенническим путем (часть 4 статьи 159) и растрате (часть 4 статьи 160 УК), а Артура Максидова — в мошенничестве и участии в преступном сообществе. Следствие заявило, что Магомедовы подозреваются в хищении 2,5 миллиарда рублей, а Максидов — в хищении почти 669 миллионов рублей.

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