В Кабардино-Балкарии произошло ДТП с микроавтобусом, есть жертвы

НАЛЬЧИК, 31 мар – РИА Новости. Четыре человека погибли, еще двое пострадали в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля на трассе "Кавказ" в Кабардино-Балкарии, сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

"Около 20.00 мск в субботу на 398-м километре автодороги "Кавказ" произошло столкновение автомашины "ВАЗ-2112" и пассажирского микроавтобуса Mercedes, осуществлявшего перевозку по маршруту Ставрополь — Нальчик", — говорится в сообщении.

В результате ДТП, по предварительным данным, водитель и три пассажира легкового автомобиля погибли на месте происшествия, еще два человека из микроавтобуса в тяжелом состоянии госпитализированы в лечебное учреждение.

"Обстоятельства происшествия уточняются, на месте работает следственно-оперативная группа", — отмечает ведомство.