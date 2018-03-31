В ГИБДД назвали возможную причину ДТП на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 31 мар — РИА Новости. Резкое ухудшение самочувствия водителя автобуса могло стать причиной столкновения с грузовиком "Камаз" на Ставрополье, сообщает краевое управление ГИБДД.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, трое, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения рейсового автобуса Кисловодск-Сочи с "Камазом" в Андроповском районе Ставропольского края.

"По одной из рассматриваемых версий, причиной совершения ДТП с участием рейсового автобуса Кисловодск-Сочи, стало резкое ухудшение самочувствия 58-летнего водителя "Неоплана", который впоследствии скончался в карете скорой помощи", — говорится в сообщении.