Председатель СК РФ Александр Бастрыкин и полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло во время встречи с родственниками погибших и пострадавших при пожаре в ТЦ Зимня вишня. 31 марта 2018

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин и полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло во время встречи с родственниками погибших и пострадавших при пожаре в ТЦ Зимня вишня. 31 марта 2018

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин сообщил родственникам погибших и пострадавших при пожаре в Кемерово, что ведомство будет использовать любую полезную информацию, полученную от них, видеозапись встречи опубликована в Telegram-канале ведомства.

"Я благодарен вам, друзья, за то, что вы при таком эмоциональном состоянии, которое мне не понять… нам помогаете, и помогайте, пожалуйста. Любую полезную информацию, поверьте, пожалуйста, мы обязательно используем", — сказал Бастрыкин.

В воскресенье 25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар, в результате которого погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.