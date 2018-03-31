В Москве арестовали брата Зиявудина Магомедова

Совладелец и председатель совета директоров группы Сумма Зиявудин Магомедов во время рассмотрения ходатайства следствия о его аресте в Тверском районном суде Москвы. 31 марта 2018

Совладелец и председатель совета директоров группы Сумма Зиявудин Магомедов во время рассмотрения ходатайства следствия о его аресте в Тверском районном суде Москвы. 31 марта 2018

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Тверской суд Москвы санкционировал арест брата совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова Магомеда, подозреваемого в хищениях, растрате и создании преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Магомеда Магомедова меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 мая", — сказала судья Мария Сизинцева.

Изначально в конце 2014 года было возбуждено дело о мошенничестве, затем с указанным делом в одно производство был объединен ряд иных дел, в том числе в отношении братьев Магомедовых. Срок следствия по делу продлен до 5 августа 2018 года.

Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомедовых в организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210), хищениях мошенническим путем (часть 4 статьи 159) и растрате (часть 4 статьи 160 УК), а Максидова — в мошенничестве и участии в преступном сообществе.

Задержанием и оперативным сопровождением дела занимается управление "К" СЭБ ФСБ и управление "Б" ГУЭБиПК МВД России.

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