В Сочи в ДТП с автобусом погиб человек

ПЯТИГОРСК, 31 мар — РИА Новости. Рейсовый автобус, следовавший в Сочи, столкнулся с грузовиком с прицепом в Андроповском районе Ставропольского края, один человек погиб, трое госпитализированы, сообщает краевое управление ГИБДД.

"Около 17.00 мск на территории Андроповского района произошло ДТП с участием рейсового автобуса Кисловодск — Сочи. По предварительной версии, водитель автобуса Neoplan не справился с управлением и допустил попутное столкновение с движущимся впереди грузовиком "Камаз" с прицепом", — говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель автобуса скончался от полученных травм в машине скорой помощи, три пассажира автобуса с травмами госпитализированы в ЦРБ Андроповского района, отметили в УГИБДД.

Всего на момент аварии в салоне автобуса находились два водителя и 12 пассажиров, в настоящее время все не пострадавшие пассажиры автобуса направлены попутным транспортом по маршруту следования, добавляет ведомство.

"Незначительное число пострадавших в ДТП обусловлено применением пассажирами ремней безопасности. Обстоятельства происшествия, а также степень ответственности водителей устанавливается. Проводится проверка", — рассказали в управлении.