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Происшествия

Дело совладельцев "Суммы": братьев Магомедовых взяли под стражу

Сюжет:
Дело совладельцев группы "Сумма" (26)
21:2231.03.2018
(обновлено: 21:24 31.03.2018)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПредседатель совета директоров группы компаний Сумма Зиявудин Магомедов. Архивное фотоПредседатель совета директоров группы компаний Сумма Зиявудин Магомедов. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Совладельцев группы компаний "Сумма" братьев Магомедовых задержали по делу о крупном хищении бюджетных средств. Ущерб от их действий следствие оценивает в 2,5 миллиарда рублей. Тверской суд Москвы избрал им меру пресечения в виде ареста.

Председатель совета директоров ООО Группа Сумма Зиявудин Магомедов. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Группа компаний "Сумма"
Накануне сотрудники следственного департамента и ГУЭБиПК МВД, ФСБ и Росгвардии провели в 25 регионах России масштабные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. В результате задержали Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также руководителя входящей в "Сумму" компании "Интекс" Артура Максидова.

Как пояснила официальный представитель МВД Ирина Волк, речь идет о хищениях бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения.

При этом в самой "Сумме" отрицали факт обысков, заявив, что Зиявудин Магомедов только провел разговор со следователями.

Оцепление полиции на Иловайской улице. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Гендиректор компании из группы "Сумма" не признает вину по делу о хищении
Уголовное дело возбудили по трем статьям. Магомеда и Зиявудина Магомедовых подозревают в организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере и растрате, а Максидова — в участии в преступном сообществе с использованием служебного положения  и крупном мошенничестве. 

Им может грозить до двадцати лет лишения свободы.

Следственные действия прошли также в московских и владивостокских офисах компании Fesco, входящей в "Сумму". Там заявили, что предоставили правоохранителям все необходимые документы и продолжают работать в штатном режиме.

В Объединенной зерновой компании сообщили, что у них обысков не проводилось, но компания взаимодействует со следствием.

Мера пресечения

Вопрос об избрании фигурантам дела меры пресечения рассмотрел Тверской суд Москвы. 

Руководитель группы Сумма, предприниматель Зиявудин Магомедов. архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Срок следствия по делу братьев Магомедовых продлили до пятого августа
По данным следствия, глава компании "Интекс" Артур Максидов подозревается в хищении почти 670 миллионов рублей. Сумма же хищений братьев Магомедовых оценивается в 2,5 миллиарда. Как заявил прокурор, эти деньги Зиявудин Магомедов вывел за рубеж и хранит на офшорных счетах.

"Основания для избрания иной меры пресечения, кроме как заключения под стражу, не имеется", — сказал следователь в суде. По его словам, Зиявудин Магомедов в день задержания собирался вылететь в Майами.

Кроме того, если оставить бизнесмена на свободе, то он может связаться с двумя сообщниками, скрывающимися в Объединенных Арабских Эмиратах, добавил следователь, пояснив, что всего в рамках расследования о преступном сообществе объединено семь дел.

Зиявудин Магомедов вину не признал. Он заявил, что его брат не имеет отношения к группе "Сумма", а все предъявленные обвинения, по его мнению, не выдерживают никакой критики. В Майами же, по словам бизнесмена, он собирался, чтобы сделать операцию, а через неделю намеревался вернуться.

Каждый из братьев был готов внести залог в 2,5 миллиарда рублей, но суд удовлетворил ходатайства следствия и отправил их под стражу до 30 мая. Такая же мера пресечения избрана и для Артура Максидова.

Группа "Сумма" заявила, что не согласна с решением суда, добавив, что готова сотрудничать со следствием.

Хищения в Калининграде

О подробностях дела написала газета "Коммерсант". По данным издания, ссылающегося на источники в правоохранительных органах, МВД и ФСБ расследуют хищение бюджетных средств при сооружении стадиона "Арена Балтика" в Калининграде, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу — 2018. Дочерняя компания "Суммы" была подрядчиком на первых этапах этого строительства.

© РИА Новости / Игорь Зарембо
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СМИ: совладельца группы "Cумма" задержали по делу о хищении 752 млн рублей
По данным следствия, входящая в группу компания "Глобалэлектросервис" в 2014 году выиграла аукцион на подготовку площадки под строительство стадиона на острове Октябрьский. Она провела там работы по укреплению слабых грунтов, но следователи считают качество этих работ сомнительным. В частности, на площадку поставляли песок, не соответствующий техзаданию. При этом сами строители утверждали, что песок был качественным, но изменил структуру из-за того, что работы велись в болотистой местности.

Как отмечает издание, в деле есть еще несколько эпизодов, связанных с Новороссийским морским торговым портом. Кроме того, во время обысков правоохранители изъяли у Магомеда Магомедова боевое оружие.

Стадион в Калининграде ввели к эксплуатацию 23 марта. Первым тестовым матчем на арене будет игра первенства Футбольной национальной лиги между местной "Балтикой" и самарскими "Крыльями Советов" 11 апреля.

Во время чемпионата мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля, на стадионе будут сыграны четыре матча группового этапа.

Чем известна "Сумма"

Группа "Сумма" — диверсифицированный холдинг, объединяющий активы в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах. 

Гендиректор фирмы Интекс группы Сумма Артур Максидов во время рассмотрения ходатайства об аресте в Тверском районном суде Москвы. 31 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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В Москве арестовали главу компании "Интекс" группы "Сумма" Максидова
Компании группы работают в почти 40 российских регионах и за рубежом. Среди активов, контролируемых "Суммой": группа НМТП, в состав которой входит Новороссийский морской торговый порт, Транспортная группа Fesco, Объединенная зерновая компания, Якутская топливно-энергетическая компания, "СУИпроект", телекоммуникационная компания "Национальный Телеком", оператор терминала в порту Роттердам Shtandart TT B.V., инжиниринговые компании "ГлобалЭлектроСервис", "Стройновация", "Интэкс" и другие. Также "Сумме" принадлежит крупный пакет в Новороссийском комбинате хлебопродуктов.

Группа "Сумма" занимается также благотворительностью и активно участвует в поддержке отечественного спорта.

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Происшествия
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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belyauer
Кто бы мог подумать!
22:01
31.03.2018
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