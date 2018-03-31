Дело совладельцев "Суммы": братьев Магомедовых взяли под стражу

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Совладельцев группы компаний "Сумма" братьев Магомедовых задержали по делу о крупном хищении бюджетных средств. Ущерб от их действий следствие оценивает в 2,5 миллиарда рублей. Тверской суд Москвы избрал им меру пресечения в виде ареста.

Накануне сотрудники следственного департамента и ГУЭБиПК МВД, ФСБ и Росгвардии провели в 25 регионах России масштабные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. В результате задержали Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также руководителя входящей в "Сумму" компании "Интекс" Артура Максидова.

Как пояснила официальный представитель МВД Ирина Волк, речь идет о хищениях бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения.

При этом в самой "Сумме" отрицали факт обысков, заявив, что Зиявудин Магомедов только провел разговор со следователями.

Уголовное дело возбудили по трем статьям. Магомеда и Зиявудина Магомедовых подозревают в организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере и растрате, а Максидова — в участии в преступном сообществе с использованием служебного положения и крупном мошенничестве.

Им может грозить до двадцати лет лишения свободы.

Следственные действия прошли также в московских и владивостокских офисах компании Fesco, входящей в "Сумму". Там заявили, что предоставили правоохранителям все необходимые документы и продолжают работать в штатном режиме.

В Объединенной зерновой компании сообщили, что у них обысков не проводилось, но компания взаимодействует со следствием.

Мера пресечения

Вопрос об избрании фигурантам дела меры пресечения рассмотрел Тверской суд Москвы.

По данным следствия, глава компании "Интекс" Артур Максидов подозревается в хищении почти 670 миллионов рублей. Сумма же хищений братьев Магомедовых оценивается в 2,5 миллиарда. Как заявил прокурор, эти деньги Зиявудин Магомедов вывел за рубеж и хранит на офшорных счетах.

"Основания для избрания иной меры пресечения, кроме как заключения под стражу, не имеется", — сказал следователь в суде. По его словам, Зиявудин Магомедов в день задержания собирался вылететь в Майами.

Кроме того, если оставить бизнесмена на свободе, то он может связаться с двумя сообщниками, скрывающимися в Объединенных Арабских Эмиратах, добавил следователь, пояснив, что всего в рамках расследования о преступном сообществе объединено семь дел.

Зиявудин Магомедов вину не признал. Он заявил, что его брат не имеет отношения к группе "Сумма", а все предъявленные обвинения, по его мнению, не выдерживают никакой критики. В Майами же, по словам бизнесмена, он собирался, чтобы сделать операцию, а через неделю намеревался вернуться.

Каждый из братьев был готов внести залог в 2,5 миллиарда рублей, но суд удовлетворил ходатайства следствия и отправил их под стражу до 30 мая. Такая же мера пресечения избрана и для Артура Максидова.

Группа "Сумма" заявила, что не согласна с решением суда, добавив, что готова сотрудничать со следствием.

Хищения в Калининграде

О подробностях дела написала газета "Коммерсант". По данным издания, ссылающегося на источники в правоохранительных органах, МВД и ФСБ расследуют хищение бюджетных средств при сооружении стадиона "Арена Балтика" в Калининграде, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу — 2018. Дочерняя компания "Суммы" была подрядчиком на первых этапах этого строительства.

По данным следствия, входящая в группу компания "Глобалэлектросервис" в 2014 году выиграла аукцион на подготовку площадки под строительство стадиона на острове Октябрьский. Она провела там работы по укреплению слабых грунтов, но следователи считают качество этих работ сомнительным. В частности, на площадку поставляли песок, не соответствующий техзаданию. При этом сами строители утверждали, что песок был качественным, но изменил структуру из-за того, что работы велись в болотистой местности.

Как отмечает издание, в деле есть еще несколько эпизодов, связанных с Новороссийским морским торговым портом. Кроме того, во время обысков правоохранители изъяли у Магомеда Магомедова боевое оружие.

Стадион в Калининграде ввели к эксплуатацию 23 марта. Первым тестовым матчем на арене будет игра первенства Футбольной национальной лиги между местной "Балтикой" и самарскими "Крыльями Советов" 11 апреля.

Во время чемпионата мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля, на стадионе будут сыграны четыре матча группового этапа.

Чем известна "Сумма"

Группа "Сумма" — диверсифицированный холдинг, объединяющий активы в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах.

Компании группы работают в почти 40 российских регионах и за рубежом. Среди активов, контролируемых "Суммой": группа НМТП, в состав которой входит Новороссийский морской торговый порт, Транспортная группа Fesco, Объединенная зерновая компания, Якутская топливно-энергетическая компания, "СУИпроект", телекоммуникационная компания "Национальный Телеком", оператор терминала в порту Роттердам Shtandart TT B.V., инжиниринговые компании "ГлобалЭлектроСервис", "Стройновация", "Интэкс" и другие. Также "Сумме" принадлежит крупный пакет в Новороссийском комбинате хлебопродуктов.

Группа "Сумма" занимается также благотворительностью и активно участвует в поддержке отечественного спорта.