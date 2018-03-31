Дело совладельцев "Суммы": братьев Магомедовых взяли под стражу

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Совладельцев группы компаний "Сумма" братьев Магомедовых задержали по делу о крупном хищении бюджетных средств. Ущерб от их действий следствие оценивает в 2,5 миллиарда рублей. Тверской суд Москвы избрал им меру пресечения в виде ареста.
Как пояснила официальный представитель МВД Ирина Волк, речь идет о хищениях бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения.
При этом в самой "Сумме" отрицали факт обысков, заявив, что Зиявудин Магомедов только провел разговор со следователями.
Им может грозить до двадцати лет лишения свободы.
Следственные действия прошли также в московских и владивостокских офисах компании Fesco, входящей в "Сумму". Там заявили, что предоставили правоохранителям все необходимые документы и продолжают работать в штатном режиме.
В Объединенной зерновой компании сообщили, что у них обысков не проводилось, но компания взаимодействует со следствием.
Мера пресечения
Вопрос об избрании фигурантам дела меры пресечения рассмотрел Тверской суд Москвы.
"Основания для избрания иной меры пресечения, кроме как заключения под стражу, не имеется", — сказал следователь в суде. По его словам, Зиявудин Магомедов в день задержания собирался вылететь в Майами.
Кроме того, если оставить бизнесмена на свободе, то он может связаться с двумя сообщниками, скрывающимися в Объединенных Арабских Эмиратах, добавил следователь, пояснив, что всего в рамках расследования о преступном сообществе объединено семь дел.
Зиявудин Магомедов вину не признал. Он заявил, что его брат не имеет отношения к группе "Сумма", а все предъявленные обвинения, по его мнению, не выдерживают никакой критики. В Майами же, по словам бизнесмена, он собирался, чтобы сделать операцию, а через неделю намеревался вернуться.
Каждый из братьев был готов внести залог в 2,5 миллиарда рублей, но суд удовлетворил ходатайства следствия и отправил их под стражу до 30 мая. Такая же мера пресечения избрана и для Артура Максидова.
Группа "Сумма" заявила, что не согласна с решением суда, добавив, что готова сотрудничать со следствием.
Хищения в Калининграде
О подробностях дела написала газета "Коммерсант". По данным издания, ссылающегося на источники в правоохранительных органах, МВД и ФСБ расследуют хищение бюджетных средств при сооружении стадиона "Арена Балтика" в Калининграде, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу — 2018. Дочерняя компания "Суммы" была подрядчиком на первых этапах этого строительства.
Как отмечает издание, в деле есть еще несколько эпизодов, связанных с Новороссийским морским торговым портом. Кроме того, во время обысков правоохранители изъяли у Магомеда Магомедова боевое оружие.
Стадион в Калининграде ввели к эксплуатацию 23 марта. Первым тестовым матчем на арене будет игра первенства Футбольной национальной лиги между местной "Балтикой" и самарскими "Крыльями Советов" 11 апреля.
Во время чемпионата мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля, на стадионе будут сыграны четыре матча группового этапа.
Чем известна "Сумма"
Группа "Сумма" — диверсифицированный холдинг, объединяющий активы в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах.
Группа "Сумма" занимается также благотворительностью и активно участвует в поддержке отечественного спорта.