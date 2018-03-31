Совладелец группы "Сумма" миллиардер Магомедов не признает вину в хищениях

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Совладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов не признает вину в хищениях, растрате и создании преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы, где рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения.

"По обвинению — не согласен. Мой брат не имеет отношения к группе "Сумма". Все предъявленные обвинения не выносят никакой критики", — сказал он.

Вместе с миллиардером полиция требует избрать меру пресечения в отношении брата Магомедова Магомеда и гендиректора строительной компании, входящей в группу "Сумма", Артура Максидова.

Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомедовых в организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210), хищениях мошенническим путем (часть 4 статьи 159) и растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ), а Максидова — в мошенничестве и участии в преступном сообществе.

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