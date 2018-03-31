В Москве арестовали главу компании "Интекс" группы "Сумма" Максидова

Гендиректор фирмы Интекс группы Сумма Артур Максидов во время рассмотрения ходатайства об аресте в Тверском районном суде Москвы. 31 марта 2018

Гендиректор фирмы Интекс группы Сумма Артур Максидов во время рассмотрения ходатайства об аресте в Тверском районном суде Москвы. 31 марта 2018

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Тверской суд Москвы санкционировал арест гендиректора фирмы "Интекс" группы "Сумма" Артура Максидова, подозреваемого в хищении 670 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.

В СИЗО он будет содержаться до 30 мая.

Максидова, а также совладельцев группы "Сумма" братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых задержали по делу о крупном хищении из бюджета, обыски прошли в 25 регионах.

Уголовное дело возбудили по трем статьям. Магомедовых подозревают в организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере и растрате — в материалах дела говорится, что сумма похищенных братьями средств составляет 2,5 миллиарда рублей. Максидову вменяют участие в преступном сообществе с использованием служебного положения и крупном мошенничестве, он подозревается в хищении по меньшей мере 668 миллионов рублей. Фигурантам дела может грозить до двадцати лет лишения свободы.

Обосновывая необходимость заключения Зиявудина Магомедова под стражу, следствие заявило, что он в день задержания планировал улететь в Майами. Его защита, в свою очередь, заявила, что предприниматель готов заплатить суду 2,5 миллиарда рублей залога.

До этого в рамках дела под стражу уже заключили двух обвиняемых в мошенничестве. Еще двое находятся в розыске и скрываются в ОАЭ.

Ранее газета "Коммерсант" написала со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что обыски были связаны с хищениями при строительстве стадиона в Калининграде, на котором пройдут матчи чемпионата мира — 2018. По данным издания, ущерб оценивается в 752 миллиона рублей.

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