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Происшествия

Трагедия в Кемерово: суд арестовал еще двух фигурантов дела о пожаре в ТЦ

Сюжет:
Пожар в торговом центре в Кемерово (835)
18:0131.03.2018
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© РИА Новости / Ирина НехорошкинаИзбрание пресечения седьмому фигуранту дела сгоревшего ТЦ в Кемерово, бывшей начальнице инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии КомковойИзбрание пресечения седьмому фигуранту дела сгоревшего ТЦ в Кемерово, бывшей начальнице инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина

КЕМЕРОВО, 31 мар — РИА Новости. Заводский и Центральный районные суды Кемерово в субботу арестовали еще двух фигурантов дела о трагедии в торговом центре "Зимняя вишня", где 25 марта погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок: гендиректор компании-собственника здания Юлия Богданова и глава инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова заключены под стражу до 25 мая.

Мемориал в память по погибшим в Кемерово в Ленинском садике в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Одиннадцатилетний мальчик узнал, что потерял семью при пожаре в Кемерово

Следственный комитет не исключает, что список задержанных будет расширен.

Возгорание возникло на последнем этаже торгового центра, где находились кинозалы и было много детей. После первых следственных мероприятий выяснилось, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник ТЦ.

В среду стало известно, что обнаружены останки всех 64 погибших при пожаре, пропавших без вести нет. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).

День траура: акции памяти и прощание с погибшими в Кемерово
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкТраурные акции прошли в минувшие сутки во многих городах страны. Тысячи людей вышли на площади, чтобы почтить память погибших во время пожара в Кемерово.Участники акции на площади Ленина в Чите зажигают свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Траурные акции прошли в минувшие сутки во многих городах страны. Тысячи людей вышли на площади, чтобы почтить память погибших во время пожара в Кемерово.
© РИА Новости / Андрей ЛуковскийПерейти в фотобанкВо многих городах организовали мемориалы, туда несли цветы и игрушки. В Брянской, Ярославской, Тамбовской областях и других регионах России развлекательные мероприятия были отменены еще накануне.Участницы митинга в Барнауле памяти погибших при пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / Андрей Луковский
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Во многих городах организовали мемориалы, туда несли цветы и игрушки. В Брянской, Ярославской, Тамбовской областях и других регионах России развлекательные мероприятия были отменены еще накануне.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ день траура на всей территории страны были приспущены государственные флаги, федеральные телеканалы и радиостанции сняли с эфира рекламу и развлекательные программы.Штандарт президента РФ над зданием Сената в Московском Кремле, приспущенный в память о погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В день траура на всей территории страны были приспущены государственные флаги, федеральные телеканалы и радиостанции сняли с эфира рекламу и развлекательные программы.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкПамятные мероприятия в этот день проходят и на мемориале у сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня", а также в других районах Кемерово.Участники акции на площади Ленина в Чите зажигают свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Памятные мероприятия в этот день проходят и на мемориале у сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня", а также в других районах Кемерово.
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкСовет Федерации в среду начал заседание с минуты молчания в память о погибших в пожаре.Минута молчания в память о жертвах пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово перед началом заседания Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Совет Федерации в среду начал заседание с минуты молчания в память о погибших в пожаре.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВ день всероссийского траура в Кемерово проходят похороны 14 человек, погибших в ТЦ "Зимняя вишня".Горожане на панихиде в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в храме Святой Троицы в Кемерово
© РИА Новости / Александр Кряжев
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В день всероссийского траура в Кемерово проходят похороны 14 человек, погибших в ТЦ "Зимняя вишня".
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкТраурные мероприятия будут продолжаться весь день в разных соборах и на кладбищах города.Храм Святой Троицы в Кемерово, в котором прошла панихида в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня»
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Траурные мероприятия будут продолжаться весь день в разных соборах и на кладбищах города.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкНесколько сотен горожан пришли в храм Святой Троицы в Кемерово на отпевание семьи Агарковых.Горожане на панихиде в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в храме Святой Троицы в Кемерово
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Несколько сотен горожан пришли в храм Святой Троицы в Кемерово на отпевание семьи Агарковых.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПохороны Надежды Агарковой и двух ее внуков - Кости и Маши, прошли утром на Кировском кладбище в Кемерово.Похороны погибших при пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Похороны Надежды Агарковой и двух ее внуков - Кости и Маши, прошли утром на Кировском кладбище в Кемерово.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанк"Сегодня я их похороню, а завтра и не знаю, чем заняться. Моя жизнь потеряла смысл", — сказал на похоронах Сергей Агарков, потерявший в пожаре мать и двоих своих детей.Похороны погибших при пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове
© РИА Новости / Александр Кряжев
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"Сегодня я их похороню, а завтра и не знаю, чем заняться. Моя жизнь потеряла смысл", — сказал на похоронах Сергей Агарков, потерявший в пожаре мать и двоих своих детей.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкК мемориалу, организованному на центральной площади Владивостока, сотни людей в среду принесли цветы, игрушки и белые шарики.Акция на центральной площади во Владивостоке в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / Виталий Аньков
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К мемориалу, организованному на центральной площади Владивостока, сотни людей в среду принесли цветы, игрушки и белые шарики.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ семь вечера сотни горожан в центре Владивостока выпустили из рук белые воздушные шары. Водители припаркованных рядом с площадью или проезжавших мимо машин поддержали акцию скорби автомобильными гудками.Акция во Владивостоке в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В семь вечера сотни горожан в центре Владивостока выпустили из рук белые воздушные шары. Водители припаркованных рядом с площадью или проезжавших мимо машин поддержали акцию скорби автомобильными гудками.
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Раскаяние и нервный срыв

Цветы и воздушные шары в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня в Кемерово. 29 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Тобольские чиновники получили выговор за банкет в день национального траура
Первой в субботу Заводский районный суд Кемерово арестовал до 25 мая Юлию Богданову, гендиректора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" — компании-собственника торгового центра "Зимняя вишня". Как заявил судья, имеются основания полагать, что Богданова, оставшись на свободе, может скрыться от органов предварительного следствия, а также принять меры к сокрытию следов преступления, оказать давление на свидетелей.

Богданова обвиняется в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей. По версии следствия, она, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности в торговом центре, не раз получала от подчиненных данные о неполадках в системе противопожарной безопасности. При этом она не делала ничего для устранения этих неполадок, занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей, отмечает Следственный комитет.

Сама Богданова заявила, что ничего не знала о неполадках в противопожарной системе и все два года работы на предприятии заботилась о комфорте, удобстве и безопасности гостей ТЦ. В то же время, отвечая на вопрос журналистов, она ответила, что считает себя виновной. Ранее адвокат Богдановой заявил, что она не признает вины.

По словам Богдановой, она хочет сотрудничать со следствием и быть с семьей. В суде она жаловалась на здоровье и еле сдерживала слезы, прося избрать ей меру пресечения в виде домашнего ареста. Как заявила Богданова, она жалеет, что пожарные не пустили ее в здание помогать в спасении людей. "Я очень жалею, что пожарные не пустили меня в здание", — заявила она. Богданова намерена обжаловать решение суда об аресте.

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Свечи, цветы и игрушки: в России и за рубежом скорбят по погибшим в Кемерово

Кроме того, Богданова озвучила свою версию возникновения пожара — огонь вспыхнул, по ее словам, из-за поджога, который могли устроить подростки в центре. Она заявила, что ранее в ТЦ были проблемы с подростками.

Проверка пожарной безопасности в торгово-развлекательном центре Серебряный дом в Москве. 28 марта 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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После "Зимней вишни": включилась машина федерального возмездия
Второй фигурант дела, экс-глава инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиля Комкова, также арестована до 25 мая по решению Центрального районного суда Кемерово чуть позднее в субботу.

Следственный комитет усматривает в действиях Комковой, руководившей региональным стройнадзором до 2014 года, признаки злоупотребления должностными полномочиями. По версии следствия, она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного в 2013 году здания торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня", что повлекло гибель посетителей. Как пояснял представитель СК, Комкову обвиняют не в корысти или взяточничестве, а в том, что она действовала в интересах своего сына, который попросил ее "помочь" неким людям.

Судья отметил, что Комкова может скрыться в случае избрания меры пресечения, не связанной с заключением под стражу. По словам судьи, после возбуждения уголовного дела Комкова 29 марта "выехала с места производства расследования в Москву, также установлен факт о ее возможном выезде за пределы РФ".

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© МЧС РФ
Разрушенная крыша и сгоревшие кинозалы ТЦ в Кемерово. Кадры с дрона

Сама Комкова отрицает, что скрывалась от следствия. Она мотивирует поездку в Москву желанием показаться врачу из-за нервного срыва после трагедии в ТЦ. По данным адвоката, поездка была запланирована, имелся и обратный билет. В Следственном комитете уточнили, что обратный билет был возвратным и фактически приобретён так, что по нему можно было и не лететь назад.

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"Видела, как дети прыгали из окон". Очевидица — о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

Судья заявил, что Комкова может оказать давление на свидетелей и другим образом воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Пожарные в помещении ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© Фото : МЧС России по Кемеровской области
"Зимняя вишня": закрытые двери, поролон и неработающая сигнализация
"Имеются сведения о склонении Комковой лиц, осведомленных об осуществлении строительного надзора и ввода в эксплуатацию указанного объекта капитального строительства, потенциальных свидетелей по уголовному делу к даче ложных показаний, которые будут трактоваться в ее пользу", — сказал судья. Суд нашел обоснованными доводы следствия, что Комкова может принять меры к сокрытию следов преступления, уничтожить вещественные доказательства.

Всего в рамках дела уже арестованы семь фигурантов: экс-глава госстройнадзора Кузбасса Танзилия Комкова; управляющая торговым центром Надежда Судденок; технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания-собственник ТЦ) Георгий Соболев; гендиректор той же компании Юлия Богданова; руководитель компании "Системный интегратор", внедрившей систему противопожарной безопасности в ТЦ, Игорь Полозиненко; сотрудник "Системного интегратора" Александр Никитин, непосредственно отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации в торговом центре; работник ЧОП Сергей Антюшин, отключивший систему оповещения о пожаре.

По решению суда все они останутся под арестом до 25 мая.

Круг расширится

Помещение ТЦ Зимняя вишня в Кемерово после пожара
© Фото : СК РФ
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МЧС рассказало, как спастись при пожаре в ТЦ
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что следствие не ограничится уже состоявшимися задержаниями — круг лиц будет расширяться.

Главный психиатр Москвы Анна Портнова добавила со слов Бастрыкина, что, "возможно, список обвиняемых увеличится". При встрече с родственниками погибших глава СК пообещал тщательно и объективно расследовать происшедшую трагедию. Следователи в круглосуточном режиме прорабатывают все версии, в том числе озвученные СМИ.

На встрече с Бастрыкиным кемеровчанин Александр Ананьев, потерявший в пожаре троих детей, представил свою версию того, каким образом произошло замыкание, которое привело к пожару. Ананьев является профессиональным электриком и имеет высшее образование в этой сфере. Бастрыкин ранее озвучил основные версии произошедшего: замыкание электрики и "применение открытого огня", причем последнюю версию следствие считает наименее вероятной.

Мемориал в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пожиратели трагедий: чему еще научило Кемерово
Кроме того, глава СК сообщил, что готов потребовать выдачи РФ находящегося в Австралии совладельца сгоревшего ТЦ в Кемерово Дениса Штенгелова, которому принадлежит контрольный пакет акции владеющей зданием компании. Во вторник 27 марта Бастрыкин сообщал, что Штенгелов является главным спонсором и соучредителем торгового центра. Сейчас он живет в основном в Австралии.

Бастрыкин сообщил, что Штенгелову предложено приехать. "Если он считает себя невиновным, пускай приезжает на предварительное следствие, дает показания, дает объяснения, 78% акций принадлежит ему — это по сути его контрольный пакет акций", — сказал Бастрыкин журналистам.

Ранее компания "Кондитерус Ком", совладельцем которой является Штенгелов, сообщала РИА Новости, что он пока не вернулся в Россию, дата приезда уточняется. Также сообщалось, что компания сотрудничает с властями, в частности со Следственным комитетом, и предоставляет всю информацию.

В СК заявили, что следователи оценят, как сотрудники МЧС проверяли пожарную безопасность в ТЦ "Зимняя вишня". "Мы работаем над вопросом о том, попадают ли сотрудники МЧС в категорию подозреваемых или не попадают. Как только выяснится, что они попадают, об этом станет сразу известно, мы их задержим и прочее, прочее. Дается оценка, как осуществлялся надзор, почему торговый центр не проверяли", — рассказал представитель СК.

По данным следствия, есть документ, свидетельствующий, что в 2016 году в "Зимнюю вишню" пришли с проверкой, но тогда инспекторам показали бумагу, что комплекс является объектом малого бизнеса, который нельзя проверять. Бастрыкин поручил следователям тщательно проанализировать всю информацию от родственников погибших и пострадавших и, в частности, претензии к работе экстренных служб при пожаре.

Бастрыкин пообещал пострадавшим при пожаре и родственникам погибших приезжать в Кемерово каждые 10 дней и предложил жителям помощь в решении других социальных проблем.

Новые данные

Сотрудник пожарной охраны МЧС во время тушения пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Обнаружены трое пропавших без вести после пожара в Кемерово
Житель Кемерово Игорь Востриков, потерявший жену и трех детей при пожаре, прокомментировал в интернете видеозапись момента эвакуации из кинозалов в торговом центре. Видеоролик с закадровым комментарием появился в субботу в соцсети "ВКонтакте" в группе, посвящённой памяти его семьи.

На записи видно, что в начале возгорания двери в кинозалы открыты. Многие посетители не сразу поняли, что произошло, и спокойно шли по коридору. Некоторые сидели в холле в ожидании начала сеанса. Те, кто был на четвёртом этаже, побежали в сторону выхода, когда по коридору стал быстро распространяться густой дым. В считанные секунды видимость снизилась практически до нулевой.

"Вот это дверь в синий зал, это дверь в красный зал. В красном зале все погибли, потому что заперлись. Но дверь открыта. Тринадцать секунд назад люди узнали о том, что пожар, смотрите, какой густой дым валит. Люди начали выбегать, эвакуируются", — комментирует Востриков за кадром.

По его словам и как следует из записи с камер наблюдения, эвакуация продолжалась несколько минут, минимальное освещение пробивалось через дым.

Помощь продолжает поступать в Кемерово из разных уголков России и мира. В пятницу фонд имени экс-президента Азербайджана Гейдара Алиева собрал и доставил в Кемерово около 1,8 тонны гуманитарной помощи — в основном это продукты питания. В пятницу гости из Азербайджана посетили памятный стихийный мемориал около места трагедии и оперативный штаб.

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