В Нижегородской области на базе отдыха потушили пожар

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Открытое горение ликвидировано при тушении трехэтажного здания базы отдыха "Шавская долина" в Кстовском районе Нижегородской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Сообщение о возгорании кровли трехэтажного здания поступило в субботу в 15.23 мск. Горела кровля на площади 200 квадратных метров. Из здания были выведены 29 человек: семеро сотрудников базы и 22 отдыхающих, в том числе пятеро детей.

"В 16.40 ликвидировано открытое горение… жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", — говорится в сообщении.