Следователь попросил арестовать совладельца группы "Сумма" Магомедова

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Следователь попросил суд заключить под стражу совладельца и председателя совета директоров группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, которого обвиняют в рамках дела о хищениях, растрате и создании преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы.

"Основания для избрания иной меры пресечения кроме как заключения под стражу не имеется", — сказал следователь, отметив, что Магомедов в день задержания собирался вылететь в Майами. По мнению следователя, если оставить бизнесмена на свободе, то он может связаться с двумя сообщниками, скрывающимися в Эмиратах.

По данным следствия, Зиявудин Магомедов похитил 2,5 миллиарда рублей, вывел эти деньги за рубеж и хранит на офшорных счетах.

Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомедовых в организации преступного сообщества, хищениях и растрате. По этому делу также задержали главу входящей в "Сумму" компании "Интекс" Артура Максидова, его подозревают в мошенничестве и участии в преступном сообществе

Подробнее о группе "Сумма" читайте в справке РИА Новости >>