В Нижегородской области локализовали пожар на базе отдыха

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мар — РИА Новости. Почти 30 человек эвакуировали из горящего трехэтажного здания базы отдыха "Шавская долина" в Кстовском районе Нижегородской области в субботу днем, сообщили РИА Новости в региональном управлении ГУ МЧС России.

Сообщение о возгорании кровли трехэтажного здания поступило в 15:23 мск. Горела кровля на площади 200 квадратных метров.

"Из здания были выведены 29 человек: семеро сотрудников базы и 22 отдыхающих, в том числе пятеро детей", — рассказали в региональном управлении МЧС.

В ликвидации пожара принимали участие 47 человек и 15 единиц техники. Пожар был локализован на площади в 429 квадратных метров в 16:13. Жертв и пострадавших нет, уточнили в МЧС.