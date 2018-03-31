Гендиректор компании из группы "Сумма" не признает вину по делу о хищении

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Гендиректор компании "Интекс" из группы "Сумма" Артур Максидов не признает вину по делу о мошенничестве и участии в преступном сообществе миллиардера Зиявудина Магомедова, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда, где решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее следователь в суде заявил о причастности Максидова к хищению не менее 668,9 миллиона рублей.

"Каким образом я мог участвовать в хищении? Я даже доступа к деньгам не имел", — сказал подозреваемый.

Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомедовых в организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210), хищениях мошенническим путем (часть 4 статьи 159) и растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ), а Артура Максидова — в мошенничестве и участии в преступном сообществе.