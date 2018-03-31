В Нижегородской области загорелась база отдыха

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Людей эвакуируют с базы отдыха "Шавская долина" в Нижегородской области из-за возгорания на кровле главного корпуса, сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.

"Горит кровля главного корпуса базы отдыха "Шавская долина" в Кстовском районе. Эвакуировано 17 человек", — сказал собеседник агентства. Обстоятельства пожара выясняются.

По данным источника РИА Новости в экстренных службах, огнем охвачено 400 квадратных метров, эвакуированы 28 человек.