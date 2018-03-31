В Сети появилось видео задержания автомобиля Мары Багдасарян

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Задержание лишенной водительского удостоверения Мары Багдасарян сняла камера видеонаблюдения, сообщает РЕН ТВ.

На кадрах видно, как Mercedes паркуется в районе Ленинградского проспекта. К автомобилю подъезжает машина ДПС. Полицейские подходят к иномарке и просят водителя предъявить документы. Из машины выходит Багдасарян.

Мара Багдасарян была одной из фигуранток резонансной истории о "лихачах на Gelandewagen", ее неоднократно задерживали за другие нарушения, выписывали штрафы и отправляли на обязательные работы.

В прошлом году Багдасарян диагностировали эпилепсию, после чего бессрочно лишили прав. Несмотря на это, девушка продолжает ездить без прав. Последний раз ее поймали этой ночью на Ленинградском проспекте.