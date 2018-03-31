Против владельцев группы компаний "Сумма" возбудили дело по трем статьям

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Полиция заподозрила совладельцев группы "Сумма" Магомеда и Зиявудина Магомедова в хищениях, растрате и создании преступного сообщества, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.

По ее словам, "Магомеда Магомедова подозревают в организации преступного сообщества (ч.1 ст.210 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и растрате (ч.4 ст.160). Зиявудина Магомедова подозревают по аналогичным статьям. Максидова в свою очередь, подозревают в участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ)".

Им может грозить до двадцати лет лишения свободы.

Ранее Дзюрко сообщила, что Тверской суд Москвы получил материалы в отношении совладельцев группы компаний "Сумма".

По информации издания "Коммерсант", в пятницу, 30 марта, сотрудники ГУЭБиПК МВД и службы экономической безопасности ФСБ провели серию обысков в коммерческих структурах владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, чья дочерняя компания была подрядчиком на первых этапах строительства стадиона в Калининграде, на котором пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. По данным газеты, при строительстве стадиона было похищено более 752 миллионов рублей. Оперативно-следственные группы побывали у него дома, в квартирах его родственников и партнеров.