Во Внуково аэроэкспресс насмерть сбил женщину

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Аэроэкспресс в аэропорт Внуково насмерть сбил женщину в районе станции "Переделкино" Киевского направления Московской железной дороги, сообщает официальный представитель столичного управления СК на транспорте Елена Марковская.

"Сегодня (в субботу), примерно в 12 часов 20 минут, женщина… при переходе железнодорожных путей в непредназначенном для этого месте травмирована проходящим скоростным электропоездом сообщением "аэропорт Внуково – Москва-Киевский вокзал". От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Добавляется, что устанавливаются обстоятельства происшедшего. После проверки будет принято процессуальное решение.