В Тульской области поезд столкнулся с грузовиком

ЯРОСЛАВЛЬ, 31 мар — РИА Новости. Два человека пострадали в результате столкновения пригородного поезда с "Камазом" в Тульской области в субботу, движение на путях уже восстановлено, сообщили ГУ МЧС по региону и Московская железная дорога (МЖД).
"Профессиональные действия локомотивной бригады поезда, которая применила экстренное торможение, позволили снизить скорость и смягчить последствия столкновения. Благодаря этому пассажиры поезда и локомотивная бригада не пострадали. Травмы получил водитель грузовика и его пассажир", — уточняет МЖД.
Уточняется, что в 13.42 мск участок был открыт для движения поездов в обоих направлениях.
"В результате ДТП поезд №318 сообщением Барановичи — Караганда был задержан в пути на 2 часа 40 минут. Так как движение поездов на этом участке малоинтенсивное, на движение других поездов ситуация не повлияла. Диспетчерский аппарат проведет поезд по территории МЖД приоритетным графиком, чтобы сократить опоздание", — информирует МЖД.