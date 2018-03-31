Пожизненно лишенную прав Марию Багдасарян вновь задержали за рулем Merсedes

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Сотрудники ГИБДД задержали в Москве 24-летнюю автомобилистку без прав, сообщили в столичном главке МВД.

Как уточнил источник в правоохранительных органах, речь идет о Маре Багдасарян. Ее Merсedes остановили на Ленинградском проспекте в три часа ночи.

Девушка не предъявила сотрудникам ДПС водительское удостоверение, а во время проверки по базам данных инспекторы выяснили, что она вообще не имеет права управлять автомобилем. На нее составили протокол об административном правонарушении.

Мара Багдасарян была одной из фигуранток резонансной истории про "лихачей на Gelandewagen", после чего ее неоднократно задерживали за другие нарушения правил дорожного движения.

В марте 2017 года Багдасарян бессрочно лишили водительских прав, поскольку после полученной в ДТП черепно-мозговой травмы она часто обращалась к неврологу и медики поставили ей диагноз "эпилепсия". Получить права обратно девушка сможет только с согласия врачей.

Несмотря на это, Багдасарян продолжает ездить без прав и уже несколько раз попадалась инспекторам ГИБДД.