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Происшествия

Суд арестовал экс-начальницу Госстройнадзора по Кемеровской области

Сюжет:
Пожар в торговом центре в Кемерово (836)
12:2031.03.2018
(обновлено: 05:03 01.04.2018)
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© РИА Новости / Ирина НехорошкинаИзбрание меры пресечения седьмому фигуранту дела сгоревшего ТЦ в Кемерово, бывшей начальнице инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии КомковойИзбрание меры пресечения седьмому фигуранту дела сгоревшего ТЦ в Кемерово, бывшей начальнице инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина

КЕМЕРОВО, 31 мар — РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово арестовал бывшую начальницу областной инспекции государственного строительного надзора Танзилию Комкову по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Женщина зажигает свечу возле здания торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Она останется под стражей до 25 мая.

Судья отметил, что иначе Комкова могла бы скрыться, тем более что уже после возбуждения уголовного дела она выехала в Москву. Кроме того, суд установил факт ее возможного выезда за границу.

Кроме того, заявил судья, Комкова может оказать давление на потенциальных свидетелей — есть сведения, что она пыталась склонить их к даче ложных показаний. Также суд нашел обоснованными доводы следствия о том, что она может попытаться скрыть следы преступления и уничтожить вещественные доказательства.

Люди в Кемеровском областном центре крови сдают кровь для пострадавших от пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Представитель областного главка Следственного комитета заявил в суде, что чиновницу задержали в Подмосковье и принудительно доставили в Кемерово.

Комкову, руководившую инспекцией Госстройнадзора до 2014 года, обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово возвели самовольно, а чиновница не приняла никаких мер по пресечению эксплуатации этого здания. Причем ее обвиняют не в корысти или взяточничестве, а в том, что она действовала в интересах своего сына, который попросил ее "помочь" неким людям.

Сегодня же суд арестовал Юлию Богданову — генерального директора компании "Кемеровский кондитерский комбинат", которой принадлежало здание торгового центра. По данным СК, Богданова знала о недостатках системы противопожарной безопасности, но ничего не сделала.

Сотрудники пожарной охраны МЧС борются с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. 25 марта 2018
© РИА Новости / Александр Патрин
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После "Зимней вишни": безопасны ли торговые центры в других городах
По этому делу арестованы еще пять человек: управляющая "Зимней вишней" Надежда Судденок, технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Георгий Соболев, глава компании "Системный интегратор", установившей систему систему противопожарной безопасности, Игорь Полозиненко, сотрудник той же компании Александр Никитин, отвечавший за исправность пожарной сигнализации, и охранник Сергей Антюшин, отключивший систему оповещения о пожаре.

Пожар в торговом центре в Кемерово
© РИА Новости, Инфографика
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Пожар в торговом центре в Кемерово
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Происшествия
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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natalyaangakova
каждый из них, видимо, виновен. Суд покажет. Но камень преткновения тут Полозиненко, который заведомо установил неисправную систему предотвращения пожарной опасности. Хапнул денег. Потом ещё хапал и хапал за «обслуживание». Люди, заключившие с ним договор, верили и надеялись на него, на его профессионализм.
17:16
31.03.2018
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Руслан Тлеуж
Сидеть им долгие годы, но даже годы проходят, а детей не воскресить... Царствие им небесное, сил и мужества родственникам...
13:10
31.03.2018
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