Суд арестовал экс-начальницу Госстройнадзора по Кемеровской области

КЕМЕРОВО, 31 мар — РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово арестовал бывшую начальницу областной инспекции государственного строительного надзора Танзилию Комкову по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Она останется под стражей до 25 мая.

Судья отметил, что иначе Комкова могла бы скрыться, тем более что уже после возбуждения уголовного дела она выехала в Москву. Кроме того, суд установил факт ее возможного выезда за границу.

Кроме того, заявил судья, Комкова может оказать давление на потенциальных свидетелей — есть сведения, что она пыталась склонить их к даче ложных показаний. Также суд нашел обоснованными доводы следствия о том, что она может попытаться скрыть следы преступления и уничтожить вещественные доказательства.

Представитель областного главка Следственного комитета заявил в суде, что чиновницу задержали в Подмосковье и принудительно доставили в Кемерово.

Комкову, руководившую инспекцией Госстройнадзора до 2014 года, обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово возвели самовольно, а чиновница не приняла никаких мер по пресечению эксплуатации этого здания. Причем ее обвиняют не в корысти или взяточничестве, а в том, что она действовала в интересах своего сына, который попросил ее "помочь" неким людям.

Сегодня же суд арестовал Юлию Богданову — генерального директора компании "Кемеровский кондитерский комбинат", которой принадлежало здание торгового центра. По данным СК, Богданова знала о недостатках системы противопожарной безопасности, но ничего не сделала.

По этому делу арестованы еще пять человек: управляющая "Зимней вишней" Надежда Судденок, технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Георгий Соболев, глава компании "Системный интегратор", установившей систему систему противопожарной безопасности, Игорь Полозиненко, сотрудник той же компании Александр Никитин, отвечавший за исправность пожарной сигнализации, и охранник Сергей Антюшин, отключивший систему оповещения о пожаре.