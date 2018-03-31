Суд арестовал экс-начальницу Госстройнадзора по Кемеровской области

КЕМЕРОВО, 31 мар — РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово арестовал бывшую начальницу областной инспекции государственного строительного надзора Танзилию Комкову по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Судья отметил, что иначе Комкова могла бы скрыться, тем более что уже после возбуждения уголовного дела она выехала в Москву. Кроме того, суд установил факт ее возможного выезда за границу.
Кроме того, заявил судья, Комкова может оказать давление на потенциальных свидетелей — есть сведения, что она пыталась склонить их к даче ложных показаний. Также суд нашел обоснованными доводы следствия о том, что она может попытаться скрыть следы преступления и уничтожить вещественные доказательства.
Комкову, руководившую инспекцией Госстройнадзора до 2014 года, обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово возвели самовольно, а чиновница не приняла никаких мер по пресечению эксплуатации этого здания. Причем ее обвиняют не в корысти или взяточничестве, а в том, что она действовала в интересах своего сына, который попросил ее "помочь" неким людям.
Сегодня же суд арестовал Юлию Богданову — генерального директора компании "Кемеровский кондитерский комбинат", которой принадлежало здание торгового центра. По данным СК, Богданова знала о недостатках системы противопожарной безопасности, но ничего не сделала.