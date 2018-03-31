КЕМЕРОВО, 31 мар — РИА Новости. Глава инспекции Госстройнадзора по Кемеровской области Танзилия Комкова после пожара в торговом центре "Зимняя вишня" пыталась скрыться от следствия, сообщил в cуде представитель областного главка Следственного комитета.

По его словам, чиновница могла бы помочь в расследовании обстоятельств трагедии, но вместо того чтобы прийти к следователям, улетела в Москву.

Комкову задержали в доме ее близких родственников или знакомых в Подмосковье. "Пришлось использовать принудительную доставку в город Кемерово для того, чтобы она давала здесь пояснения", — сказал представитель следствия.

Ранее СК сообщил, что против Комковой возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Кроме того, по данным следствия, сгоревший ТЦ был возведен самовольно, без разрешения на строительство.

Адвокат Комковой заявил, что поездка была запланирована и даже имелся обратный билет. Представитель СК уточнил, что билет был возвратным и фактически приобретен так, что по нему можно было бы и не лететь.

Четырехэтажный торговый центр "Зимняя вишня" сгорел в Кемерово 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Следственный комитет возбудил уголовное дело, по нему уже арестовали шесть человек, в том числе гендиректора компании — собственника ТЦ.