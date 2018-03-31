Центральный аппарат СК займется ситуацией с лишением двух сестер жилья

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проконтролировать проверку информации о двух девочках, лишившихся жилья после смерти родителей в Москве, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
"Председатель СК России поручил следователям тщательным образом разобраться в обстоятельствах произошедшего и дать надлежащую правовую оценку действиям как родственников девочек, так и контролирующих органов", — сказала она.