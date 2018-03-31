Суд арестовал гендиректора фирмы-собственника ТЦ "Зимняя вишня"

Генеральный директор ОАО Кемеровский кондитерский комбинат Юлия Богданова во время заседания в Заводском районном суде в Кемерово. 31 марта 2018

Генеральный директор ОАО Кемеровский кондитерский комбинат Юлия Богданова во время заседания в Заводском районном суде в Кемерово. 31 марта 2018

КЕМЕРОВО, 31 мар — РИА Новости. Заводский районный суд Кемерово арестовал Юлию Богданову, генерального директора компании ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", которой принадлежало здание сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Богданова останется под стражей до 25 мая.

"Имеются достаточные основания полагать, что, находясь на свободе, Богданова может скрыться от органов предварительного следствия, а также принять меры к сокрытию следов преступления, оказать давление на свидетелей и иных участников уголовного производства", — заявил судья.

Гендиректора обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей. По версии следствия, Богданова, которая была ответственной за соблюдение противопожарных мер в ТЦ, не раз получала от подчиненных сообщения о неполадках в этой системе. Однако она ничего не делала, чтобы их устранить, а занималась только сдачей в аренду новых торговых площадей.

Сама Богданова заявила, что будет обжаловать решение суда.

Кого еще арестовали

Гендиректор стала шестой фигуранткой уголовного дела о пожаре в "Зимней вишне". Помимо нее, суд уже арестовал пять человек:

Надежду Судденок — управляющую торговым центром;

Георгия Соболева — технического директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат";

Игоря Полозиненко — руководителя компании "Системный интегратор", установившей систему противопожарной безопасности в "Зимней вишне";

Александра Никитина — сотрудника этой компании, отвечавшего за монтаж и исправность пожарной сигнализации;

Сергея Антюшина — охранника, который, по версии следствия, отключил систему оповещения о пожаре.

Все они также останутся под арестом до 25 мая.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Следственный комитет возбудил уголовное дело сразу по трем статьям: "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".