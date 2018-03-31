В Ногинске ликвидировали пожар в психбольнице

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Пожар в психиатрической больнице в подмосковном Ногинске ликвидирован, сообщает в ночь на субботу региональный главк МЧС России.

"В 23.22 — ликвидация пожара", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Возгорание произошло в пятницу вечером в психиатрической больнице в Ногинске по адресу: улица 8 марта, 12. Очаг возгорания находился на третьем этаже. Из здания были эвакуированы 224 человека, в том числе 15 сотрудников. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.