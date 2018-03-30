В Ногинской психоневрологической больнице ликвидировали открытое горение

Сотрудник МЧС во время работы. Архивное фото

Сотрудник МЧС во время работы. Архивное фото

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Открытое горение в психиатрической больнице в подмосковном Ногинске ликвидировано, из здания, по уточненным данным, эвакуированы 224 человека, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

"Открытое горение ликвидировано, все помещения проверены, пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.

По его словам, из здания были эвакуированы 224 человека, в том числе 15 сотрудников персонала. По предварительным сведениям, очаг пожара находился в подсобном помещении на третьем этаже четырехэтажного кирпичного здания, где располагаются кабинеты администрации. Обстоятельства возгорания выясняются.

В подмосковном Ногинске загорелась психиатрическая больница, идет эвакуация. Об этом сообщили ГУ МЧС России.https://t.co/Hyz97VpN2U pic.twitter.com/LjbGinI6Dc — ACHTUNG PARTISANEN (@EuropeanFront) 30 марта 2018 г.

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