В Ростовской области в ДТП с маршруткой погиб человек

Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. Архивное фото

Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. Архивное фото

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мар – РИА Новости. Один человек погиб и четверо пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с маршрутным такси в Ростовской области, сообщает ГУМВД России по региону.

Авария произошла в 16.10 мск на 6 километре автодороги "Ростов-Волгодонск". Столкнулись автомобиль "ВАЗ-2114" и маршрутное такси Merсedes Sprinter.

"В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля, четыре человека получили травмы различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.