Охранявшая "Зимнюю вишню" фирма самоликвидировалась

Пожар в торговом центре в Кемерово (810)

Помещение ТЦ Зимняя вишня в Кемерово после пожара

Помещение ТЦ Зимняя вишня в Кемерово после пожара

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Частное охранное предприятие "Центр защиты", отвечавшее за безопасность в ТЦ "Зимняя вишня", самоликвидировалось, сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

Лицензию на охранную деятельность у "Центра защиты" уже аннулировали.

"Если бы ЧОП не ликвидировался сам, Росгвардия забрала бы лицензию через суд, все документы были уже готовы", — написал Хинштейн в Twitter.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

По делу арестованы пять подозреваемых, также задержана гендиректор компании — собственника здания сгоревшего ТЦ Юлия Богданова. Сегодня прошли следственные действия в городской администрации Кемерово.

Одним из фигурантов уголовного дела стал Сергей Антюшин, сотрудник "Центра защиты". По версии следствия, он отключил систему оповещения при пожаре.