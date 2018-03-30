В Пермское крае осудили главу группы "черных риэлторов"

ПЕРМЬ, 30 мар — РИА Новости. Директора риэлтерского агентства в Пермском крае признали виновной в убийстве четырех человек и незаконном хищении их квартир, сообщается на сайте следственного управления регионального СК.
Следствие выяснило, что в течение 2015-2016 годов на территории городов Березники и Усолье и Усольского района организованная преступная группа в составе двух работников риэлтерского агентства и их директора совершала мошеннические действия с недвижимостью.
С помощью обмана "черные риэлторы" незаконно приобретали права собственности на жилые помещения и похищали денежные средства, вырученные от продажи недвижимого имущества местных жителей. После совершенных мошенничеств участники организованной группы убили пятерых потерпевших. Всего в ходе расследования уголовного дела потерпевшими признаны десять человек.
По данным СК, суд приговорил виновную к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей и последующим ограничением свободы в течение одного года. Приговор в законную силу не вступил. Ранее двух ее соучастников приговорили к 16 и 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.