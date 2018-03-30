В Москве ребенка, упавшего с четвертого этажа, увезли в больницу вертолетом

Упавшего с четвертого этажа в Москве ребенка эвакуируют в больницу на вертолете. 30 марта 2018

Упавшего с четвертого этажа в Москве ребенка эвакуируют в больницу на вертолете. 30 марта 2018

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Трехлетнего ребенка, пострадавшего при падении с четвертого этажа жилого дома на северо-западе Москвы, эвакуируют в больницу вертолетом, сообщил РИА Новости представитель Московского авиационного центра.

"Экипаж вертолета эвакуирует с места происшествия пострадавшего малыша в специализированное лечебное учреждение Москвы", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что трехлетний ребенок пострадал при падении с четвертого этажа дома 33 на улице Маршала Тухачевского. На борту вертолета малыша сопровождает медицинская бригада.