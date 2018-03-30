В Нижнем Тагиле более 70 человек эвакуировали из-за пожара в одном из вузов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мар — РИА Новости. Более 70 человек эвакуированы утром в пятницу из-за пожара в одном из вузов Нижнего Тагила, сообщает ГУМЧС по Свердловской области.

"Сегодня утром пожарно-спасательные подразделения в течение 22-х минут ликвидировали возгорание в одном из помещений на первом этаже четырехэтажного здания высшего учебного заведения, расположенного на улице Красногвардейская в Нижнем Тагиле Свердловской области. Площадь пожара составила 20 квадратных метров", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, автоматическая пожарная сигнализация позволила своевременно обнаружить возгорание, организовать эвакуацию людей и сообщить о случившемся в пожарно-спасательную службу МЧС России. До прибытия пожарно-спасательных подразделений сотрудники учебного учреждения эвакуировали 72 человек, из них 58 студентов. Пострадавших в результате пожара нет.

Для координации действий сил и средств на месте был развернут штаб пожаротушения. Всего в тушении пожара были задействованы 10 единиц пожарно-спасательной техники, 42 человека личного состава. Работали 3 звена газодымозащитной службы. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели, сообщает ГУМЧС.