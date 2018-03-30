На Курилах вулкан выбросил столб пепла почти на три километра

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 мар — РИА Новости. Вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Парамушир, выбросил столб пепла на 2,7 километра, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"На вулкане Эбеко наблюдался пепловый выброс на высоту до 2,7 км. Облако смещается к северу и северо-востоку от вулкана. Его деятельность может повлиять на низколетящие самолеты", — говорится в сообщении.

Вулкан Эбеко, расположенный в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского, проснулся в ноябре 2016 года, с тех пор он регулярно выбрасывает пепел. Ученые называют это нормальным явлением. Высота вулкана — 1156 метров.