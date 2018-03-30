Шакро Молодой сохранит позиции в преступном мире, сообщил источник

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Вор в законе Захарий Калашов, также известный как Шакро Молодой, может остаться лидером преступного мира и сохранить контроль над "воровским общаком", несмотря на тюремный срок, заявили РИА Новости два источника в силовых структурах РФ.

Никулинский суд Москвы в четверг вынес приговор фигурантам самой громкой за последние годы криминальной истории. Так называемый "вор в законе" Шакро Молодой (Захарий Калашов) получил девять лет и десять месяцев колонии строгого режима, его ближайший соратник Андрей Кочуйков по кличке Итальянец — восемь лет и десять месяцев, остальным фигурантам назначено от семи до девяти лет колонии.

"Сейчас позиции Калашова в преступном мире достаточно сильны. Он вполне может оставаться лидером и контролировать "общак", — заявил агентству один из собеседников агентства.

С этим согласен другой источник. Оба они сошлись во мнении, что положение Шакро будет обсуждаться на ближайшей "воровской сходке". Дальше мнения силовиков разделились.

Один из них сообщил агентству, что у Шакро Молодого есть достаточно конкурентов, которые могут воспользоваться ситуацией и "ударить ему в спину". Другой предположил, что положение Шакро после "сходки" может только усилиться. "Он имеет серьезный авторитет в воровском мире, и я считаю, что его положение после "сходки" только усилится", — сказал собеседник агентства.

В любом случае, как сообщили РИА Новости собеседники в силовых структурах, Калашов "точно не будет" обжаловать свой приговор, так как по "воровским понятиям это не принято".