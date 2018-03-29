В Ярославле девочка попала в реанимацию из-за упавшей с крыши дома льдины

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Восьмилетняя девочка в Ярославле попала в реанимацию, получив травму из-за упавшей на нее с крыши жилого дома льдины, сообщило следственное управление СК РФ по региону в четверг.

"Сегодня днем в больницу в тяжелом состоянии была доставлена восьмилетняя девочка с травмами, полученными в результате схода льда с крыши одного из домов по улице Спартаковской города Ярославля. В настоящее время пострадавшая находится в реанимации", — говорится в сообщении.

По факту произошедшего организована проверка, по итогам которой следователи примут процессуальное решение.

"На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления. Выполняется осмотр места происшествия, опрошены очевидцы", — уточняет ведомство.