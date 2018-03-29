В Кемерове нашли живыми трех человек из списка пропавших без вести‍

Сотрудник пожарной охраны МЧС во время тушения пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово

Сотрудник пожарной охраны МЧС во время тушения пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Следователям удалось обнаружить трех пропавших без вести после пожара в ТЦ "Зимняя вишня", слухи об их гибели не соответствуют действительности, сообщается на сайте СК России.

В ведомстве уточнили, что получили 67 заявлений от родственников тех, кто находился в торговом центре в момент возгорания, при этом информация о гибели 64 человек подтвердилась.

Сообщения о без вести пропавших также проверяют власти Кемеровской области. Накануне первый вице-губернатор региона Владимир Чернов рассказал, что инициативная группа граждан передала представителям администрации 78 заявлений.

В то же время Чернов отметил, что эти сведения могут оказаться дезинформацией. В таком случае активистов привлекут к ответственности.

В четверг стало известно, что в больницах все еще остаются девять пострадавших при пожаре

"По данным на вечер 29 марта, на стационарном лечении находятся девять человек, 60 — на амбулаторном. Десять пострадавших уже выписаны с амбулаторного этапа оказания медицинской помощи", — сообщили РИА Новости в пресс-службе кемеровской администрации.

По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, все они чувствуют себя "намного лучше". В то же время опасение у врачей вызывает состояние 11-летнего ребенка, который попал в больницу с тяжелым отравлением продуктами горения.Пострадавшие и родственники жертв трагедии могут рассчитывать на помощь от федерального правительства. На выплату компенсаций из фонда кабмина направят 78 миллионов рублей.

Кроме того, по миллиону рублей семьи погибших получат от местных властей. Выплата компенсаций начнется после завершения процедуры опознания.

Кадровые решения

Во вторник губернатор Кемеровской области Аман Тулеев уволил своего заместителя — руководителя аппарата администрации Алексея Зеленина и начальника департамента внутренней политики Нину Лопатину.

В СМИ также появились сообщения, что в администрации президента обсуждают возможность отставки главы региона.

Отвечая на вопрос о будущем Тулеева, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал СМИ прислушаться к заявлениям главы государства.

"Я хочу все-таки обратить ваше внимание на слова президента, которые были сказаны в Кемерово, когда он встречался с инициативной группой людей. Я вчера тоже об этом говорил. На этот вопрос ответил сам президент, поэтому повторяться я не вижу необходимости", — сказал Песков.

Владимир Путин побывал в Кемерово 27 марта. Тогда местные жители спросили его, не планируется ли отставка Тулеева после пожара в ТЦ, на что президент ответил, что для принятия кадровых решений "нужно определить, кто и в чем виноват".

Выяснение причин

Пожар в четырёхэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошёл в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок. В соответствии с президентским указом, 28 марта объявлено днем общенационального траура.

Выяснением причин трагедии занимается группа криминалистов из центрального аппарата Следственного комитета. Ее работой руководит лично глава ведомства Александр Бастрыкин.

По его словам, полная экспертиза займет 4-5 месяцев. На сегодняшний день СК предъявил обвинения пятерым задержанным по делу о пожаре: техническому директору компании-собственника, арендатору помещения, в котором произошло возгорание, сотруднику и руководителю организации, обслуживающей сигнализацию, а также охраннику, отключившему систему оповещения.

Сейчас СК придерживается двух основных версий возгорания в ТЦ, однако в ведомстве не исключили их корректировки.

© Фото : МЧС России по Кемеровской области Сотрудники МЧС в помещении ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово © Фото : МЧС России по Кемеровской области Сотрудники МЧС в помещении ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

"Выдвигаются две основных версии — это неисправность системы противопожарной безопасности и вторая версия, которая выдвигается лицами, которые привлекаются нами к уголовной ответственности — это должностные лица и специалисты — они утверждают, что возможен самоподжог с помощью открытого огня. Первые наши результаты показывают, что это маловероятная версия", — сказал глава СК.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).