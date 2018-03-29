РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

В Кемерове нашли живыми трех человек из списка пропавших без вести‍

Сюжет:
Пожар в торговом центре в Кемерово (738)
16:3729.03.2018
(обновлено: 16:56 29.03.2018)
01000
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны МЧС во время тушения пожара в торговом центре Зимняя вишня в КемеровоСотрудник пожарной охраны МЧС во время тушения пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Следователям удалось обнаружить трех пропавших без вести после пожара в ТЦ "Зимняя вишня", слухи об их гибели не соответствуют действительности, сообщается на сайте СК России.

Сотрудники пожарной охраны МЧС борются с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. 25 марта 2018
© РИА Новости / Максим Киселев
Перейти в фотобанк
Очевидица рассказала, как дети пытались выбраться из кемеровского ТЦ

В ведомстве уточнили, что получили 67 заявлений от родственников тех, кто находился в торговом центре в момент возгорания, при этом информация о гибели 64 человек подтвердилась.

Сообщения о без вести пропавших также проверяют власти Кемеровской области. Накануне первый вице-губернатор региона Владимир Чернов рассказал, что инициативная группа граждан передала представителям администрации 78 заявлений.

В то же время Чернов отметил, что эти сведения могут оказаться дезинформацией. В таком случае активистов привлекут к ответственности.

Состояние пострадавших
Президента РФ В. Путин почтил память погибших при пожаре в Кемерове
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Путин раскрыл причины пожара в Кемерово

В четверг стало известно, что в больницах все еще остаются девять пострадавших при пожаре

"По данным на вечер 29 марта, на стационарном лечении находятся девять человек, 60 — на амбулаторном. Десять пострадавших уже выписаны с амбулаторного этапа оказания медицинской помощи", — сообщили РИА Новости в пресс-службе кемеровской администрации.

По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, все они чувствуют себя "намного лучше". В то же время опасение у врачей вызывает состояние 11-летнего ребенка, который попал в больницу с тяжелым отравлением продуктами горения.Пострадавшие и родственники жертв трагедии могут рассчитывать на помощь от федерального правительства. На выплату компенсаций из фонда кабмина направят 78 миллионов рублей.

Кроме того, по миллиону рублей семьи погибших получат от местных властей. Выплата компенсаций начнется после завершения процедуры опознания.

Кадровые решения

Во вторник губернатор Кемеровской области Аман Тулеев уволил своего заместителя — руководителя аппарата администрации Алексея Зеленина и начальника департамента внутренней политики Нину Лопатину.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЦветы и воздушные шары в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово. 29 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Цветы и воздушные шары в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово. 29 марта 2018

В СМИ также появились сообщения, что в администрации президента обсуждают возможность отставки главы региона.

Отвечая на вопрос о будущем Тулеева, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал СМИ прислушаться к заявлениям главы государства.

"Я хочу все-таки обратить ваше внимание на слова президента, которые были сказаны в Кемерово, когда он встречался с инициативной группой людей. Я вчера тоже об этом говорил. На этот вопрос ответил сам президент, поэтому повторяться я не вижу необходимости", — сказал Песков.

Мемориал из цветов и воздушных шаров в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня в Кемерово. 29 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Людей в кинозале заперли во время пожара, заявил Игорь Востриков

Владимир Путин побывал в Кемерово 27 марта. Тогда местные жители спросили его, не планируется ли отставка Тулеева после пожара в ТЦ, на что президент ответил, что для принятия кадровых решений "нужно определить, кто и в чем виноват".

Выяснение причин

Пожар в четырёхэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошёл в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок. В соответствии с президентским указом, 28 марта объявлено днем общенационального траура.

Выяснением причин трагедии занимается группа криминалистов из центрального аппарата Следственного комитета. Ее работой руководит лично глава ведомства Александр Бастрыкин.

Участники стихийного митинга в память о жертвах пожара в ТЦ Зимняя вишня на площади Советов у здания администрации в Кемерово
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Кемеровчане, побывавшие в моргах, отчитались перед митингующими

По его словам, полная экспертиза займет 4-5 месяцев. На сегодняшний день СК предъявил обвинения пятерым задержанным по делу о пожаре: техническому директору компании-собственника, арендатору помещения, в котором произошло возгорание, сотруднику и руководителю организации, обслуживающей сигнализацию, а также охраннику, отключившему систему оповещения.

Сейчас СК придерживается двух основных версий возгорания в ТЦ, однако в ведомстве не исключили их корректировки.

© Фото : МЧС России по Кемеровской областиСотрудники МЧС в помещении ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
© Фото : МЧС России по Кемеровской области
Сотрудники МЧС в помещении ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

"Выдвигаются две основных версии — это неисправность системы противопожарной безопасности и вторая версия, которая выдвигается лицами, которые привлекаются нами к уголовной ответственности — это должностные лица и специалисты — они утверждают, что возможен самоподжог с помощью открытого огня. Первые наши результаты показывают, что это маловероятная версия", — сказал глава СК.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).

Женщина зажигает свечу возле здания торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Цветы, свечи и мягкие игрушки в память о погибших в Кемерово
Комментировать
Происшествия
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена