Суд повторно отказал в аресте квартир экс-директора "Уральских пельменей"

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Арбитражный суд Свердловской области повторно отказался наложить арест на две московские квартиры бывшего директора екатеринбургского ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" Сергея Нетиевского, а также на его 100%-ную долю в студии First Hand Media, следует из опубликованного определения суда.
Первоначально сумма иска составляла 28 миллионов рублей, но на заседании 26 марта суд по ходатайству истцов увеличил денежное требование к Нетиевскому до 39,6 миллиона рублей. Кроме того, суд ранее удовлетворил ходатайство трех участников шоу — Дмитрия Брекоткина, Сергея Ершова и Сергея Исаева — о вступлении в дело в статусе соистцов. Изначально иск в декабре 2017 года подали пять артистов — Александр Попов, Сергей Калугин, Вячеслав Мясников, Дмитрий Соколов и Максим Ярица.
Нетиевский и его студия First Hand Media вели несколько судебных разбирательств с "Уральскими пельменями". В частности, он выиграл два дела, в которых оспаривал свое отстранение от должности директора, в том числе добился от коллектива компенсации своих судебных расходов.
По данным ЕГРЮЛ, ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" с уставным капиталом 10 тысяч рублей было учреждено в 2011 году. Его учредителями являются десять участников одноименного шоу — Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Сергей Калугин, Вячеслав Мясников, Сергей Нетиевский, Александр Попов, Андрей Рожков, Дмитрий Соколов и Максим Ярица. Каждому из них принадлежит по 10% предприятия.