МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Члены организации "Христианское государство" признали, что, мстя за фильм "Матильда", сожгли автомобили случайных людей, и попросили у них прощения, передает корреспондент РИА Новости из зала Хамовнического суда Москвы.
Они обращались к хозяину автомобиля Honda, чей автомобиль, как и стоявший неподалеку Mercedes GLS, члены ХГ сожгли у офиса адвоката режиссера "Матильды" Алексея Учителя. Владелец Mercedes в суд не пришел, но согласился, чтобы процесс шел без него.
Христианские фундаменталисты также согласились возместить ущерб: хозяин Honda подал гражданский иск на 986 тысяч рублей, владелец немецкого кроссовера – более чем на 6 миллионов. Из каких денег подсудимые будут компенсировать эти убытки, не уточняется.
Гособвинение запросило по 2,5 года колонии каждому из трех подсудимых. Процесс проходит в особом порядке, так как все обвиняемые признали вину и заключили сделку со следствием. За это им гарантировано снижение наказания.