СК возбудил дело после смерти костромской школьницы в "Макдоналдсе"

ВОРОНЕЖ, 29 мар — РИА Новости. Дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено по факту смерти 16-летней школьницы в одном из костромских ресторанов "Макдоналдс", сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону Эдуард Тихонов.

Как сообщалось ранее, днем 23 февраля в ресторане "Макдоналдс" на Октябрьской площади Костромы умерла 16-летняя школьница. Девочка пришла туда вместе с подругами, внезапно почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Приехавшая бригада скорой помощи констатировала смерть школьницы. СК начал проверку по факту случившегося. В частности, следствию предстояло проверить информацию, что медики долго ехали на вызов.

"Уголовное дело возбуждено по статье 109, части второй — "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Мы проверяем все версии, но поскольку с самого начала идет версия, что несвоевременно была оказана медицинская помощь… Мы хотим следственным путем все проверить, провести экспертизы, следственные действия, чтобы точку поставить", — сказал собеседник агентства.

По словам Тихонова, дело возбуждено по факту, подозреваемых нет.

Причиной смерти девочки стало заболевание сердца, при этом выяснилось, что школьница была спортсменкой. Следствию предстоит выяснить, имелись ли у нее противопоказания при занятиях спортом и были ли ограничения со стороны врачей.