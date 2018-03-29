Тобольские чиновники получили выговор за банкет в день национального траура

Цветы и воздушные шары в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня в Кемерово. 29 марта 2018

Цветы и воздушные шары в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня в Кемерово. 29 марта 2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мар – РИА Новости. Три чиновника получили выговор за банкет в день траура по жертвам пожара в Кемерово, сообщил РИА Новости глава Тобольского района Юрий Батт.

Как сообщило ранее уральское информагентство Ura.ru, 28 марта, в день национального траура, работники Тобольского районного центра культуры отметили свой профессиональный праздник банкетом в одном из ресторанов города.

"Я подписал (выговор) на всех троих – директора центра, начальника по культуре и зама по соцработе… Сотрудники центра объяснили, что им учреждение, в котором отмечали, не перенесло дату, а деньги заплачены. Но денежная составляющая не важна. Важна моральная, как сами сотрудники центра оценивают это. Они могли не пойти, а пошли", — сказал Батт, уточнив, что ни его заместитель по соцработе, ни начальник районного отдела культуры сами на упомянутом банкете не были, но ответственны за контроль над ситуацией.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где располагались несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. Траур также объявили у себя Ингушетия, Рязанская область, Екатеринбург, Владивосток и другие города и регионы. Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.