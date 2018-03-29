В Мурманске умер подозреваемый в организации взрыва газа в жилом доме

Многоквартирный жилой дом на улице Свердлова в Мурманске, пострадавший от взрыва газа. 20 марта 2018

Многоквартирный жилой дом на улице Свердлова в Мурманске, пострадавший от взрыва газа. 20 марта 2018

МУРМАНСК, 29 мар – РИА Новости. Мужчина, которого подозревали в организации взрыва газа в жилом доме в Мурманске, скончался в больнице, сообщили РИА Новости в медсанчасти "Севрыба".

В доме на улице Свердлова в Мурманске 20 марта произошел взрыв бытового газа, в результате обрушилась часть дома, в большей или меньшей степени пострадали все 20 квартир подъезда. Два человека погибли на месте, один скончался в больнице от травм. Один из пострадавших при взрыве в ходе допроса сознался, что хотел покончить с собой.

"Мужчина скончался утром", — сказал собеседник агентства.

Подозреваемый во время допроса заявил, что пытался совершить суицид.