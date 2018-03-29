В Ульяновске потушили пожар на трикотажной фабрике, сообщил источник

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Пожар в красильном цехе трикотажной фабрики "Русь" в Ульяновске потушен на площади 20 квадратных метров, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Эвакуировано 20 человек, пожар на площади 20 квадратных метров ликвидирован", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что фабрика находится по адресу: проспект Гая, дом 71.

Как сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ, пожар был локализован в 11.12 на 20 "квадратах". Информацией о полной ликвидации огня в ЦРЦ пока не располагают.

На сайте фабрики указано, что она работает по полному производственному циклу — от переработки сырья до выпуска готовой продукции. Берет свою историю от Витебской трикотажной фабрики им. Ким, которую в годы Великой Отечественной войны эвакуировали в Ульяновск из оккупированной зоны.