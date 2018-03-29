В Белгородской области при взрыве газа повреждены три квартиры

БРЯНСК, 29 мар – РИА Новости. Три квартиры повреждены в результате взрыва газа в трехэтажном жилом доме в поселке Северный Белгородской области, госпитализирован один человек, сообщает региональный главк МЧС.

Сообщение о том, что в однокомнатной квартире в жилом доме в микрорайоне Радужный произошел взрыв бытового газа, поступило в МЧС 29 марта в 00.56 мск. Спасатели, бригады скорой помощи и аварийной газовой службы направилась на место происшествия.

Ранее источник РИА Новости в экстренных службах региона сообщил, что при взрыве газа пострадал один, были эвакуированы 12 человек.

"По прибытии подразделений было установлено, что в результате происшествия частично повреждены три квартиры на третьем этаже. Возгорания в результате взрыва не последовало. Из-за взрыва пострадал хозяин квартиры, он был госпитализирован в муниципальную городскую клиническую больницу", — говорится в сообщении главка.

Причина происшествия устанавливается, отмечает ведомство.