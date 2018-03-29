КЕМЕРОВО, 29 мар — РИА Новости. Кемеровчанин Игорь Сабадаш потерял в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" пятерых родственников. В беседе с корреспондентом РИА Новости он рассказал, что пока он метался по торговому центру и пытался найти близких, его дочь умоляла по телефону их спасти.
В страшном пожаре погибли сразу пятеро родственников Игоря Сабадаша: 23-летняя дочь Алена, трое внуков возрастом от двух до семи лет и 30-летняя сноха Елена. Выходной Алена с женой брата и племянниками решили провести в кинотеатре. Женщины были в зале, когда начался пожар.
"Я был на Южном (район Кемерово), когда позвонила доча: "Папа, мы горим!" Я за пять минут долетел до "Вишни" — летел, не обращая внимания на светофоры, через трамвайные пути и через перекрестки", — вспоминает Игорь.
Все это время он разговаривал с Аленой по телефону, дочь рассказывала, как ей страшно, что в зал проникает дым, а выйти они не могли из-за огня. Родственники были рядом с Аленой, в том же зале.
Когда Игорь добрался до торгового центра, он стал метаться в поисках "проклятого кинотеатра". В "Зимней вишне" уже был хаос: люди выбегали из торгового центра, прибывали спасатели, здание было заполнено огнем. Мужчина не переставал разговаривать с дочерью: "Доченька! Где вы? Держитесь!"
Не было респираторов
Когда он добежал до третьего этажа, пройти дальше было уже нереально — впереди была завеса дыма. Игорь упал на пол, чтобы ползти под дым, но его поймали за ноги спасатели: "Нельзя туда идти!"
"Почему же вы сами туда не идете?!" — выкрикнул Сабадаш. Те ответили, что у них нет респираторов.
В это время разговор с дочерью прервался. "Папа, я тебя люблю!" — были ее последние слова. Судьба родственников до сих пор неизвестна, а тела неопознаны.
Брат Алены Сабадаш — Игорь Востриков, тот самый бизнесмен, поспоривший на митинге с вице-губернатором Сергеем Цивилевым. Во вторник один из собравшихся на несанкционированный митинг взял микрофон и, не представляясь, не сообщая о том, что потерял близких на пожаре, начал высказывать возмущение, не выбирая выражений. Чтобы остановить поток брани, вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сказал: "Вы спокойно разговаривайте с людьми. Вы что, хотите попиариться на горе?" В ответ Востриков прокричал, что он потерял во время пожара сестру, жену и троих детей.
Ряд СМИ разместили на своих ресурсах лишь фрагмент видео, начинавшийся с вопроса Цивилева, что в итоге привело к неверному толкованию ситуации. Растиражированный в соцсетях видеоролик вызвал волну народного осуждения.
Траурные акции прошли в минувшие сутки во многих городах страны. Тысячи людей вышли на площади, чтобы почтить память погибших во время пожара в Кемерово.
Во многих городах организовали мемориалы, туда несли цветы и игрушки. В Брянской, Ярославской, Тамбовской областях и других регионах России развлекательные мероприятия были отменены еще накануне.
В день траура на всей территории страны были приспущены государственные флаги, федеральные телеканалы и радиостанции сняли с эфира рекламу и развлекательные программы.
Памятные мероприятия в этот день проходят и на мемориале у сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня", а также в других районах Кемерово.
Совет Федерации в среду начал заседание с минуты молчания в память о погибших в пожаре.
В день всероссийского траура в Кемерово проходят похороны 14 человек, погибших в ТЦ "Зимняя вишня".
Траурные мероприятия будут продолжаться весь день в разных соборах и на кладбищах города.
Несколько сотен горожан пришли в храм Святой Троицы в Кемерово на отпевание семьи Агарковых.
Похороны Надежды Агарковой и двух ее внуков - Кости и Маши, прошли утром на Кировском кладбище в Кемерово.
"Сегодня я их похороню, а завтра и не знаю, чем заняться. Моя жизнь потеряла смысл", — сказал на похоронах Сергей Агарков, потерявший в пожаре мать и двоих своих детей.
К мемориалу, организованному на центральной площади Владивостока, сотни людей в среду принесли цветы, игрушки и белые шарики.
В семь вечера сотни горожан в центре Владивостока выпустили из рук белые воздушные шары. Водители припаркованных рядом с площадью или проезжавших мимо машин поддержали акцию скорби автомобильными гудками.