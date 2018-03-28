Обвиняемого в экстремизме москвича будут судить из-за публикации в соцсети

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Житель Москвы, обвиняемый в экстремистской деятельности за публикации в соцсети "ВКонтакте", пойдет под суд, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Как отмечает надзорное ведомство, в октябре 2014 года, марте и ноябре 2015 года молодой человек публиковал на страницах групп "Штурмовой корпус" и "Jugend-88" в социальной сети "ВКонтакте" высказывания с призывами к насилию и причинению вреда лицам, объединенным по признакам расы, национальности, языка, происхождения, религии и принадлежности к органам государственной власти.
Сообщается, что публикуемые молодым человеком записи, по данным правоохранителей, побуждали к террористической деятельности и дестабилизации работы органов власти.