МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Полиция обнаружила брошенным автомобиль Hyundai, на котором скрылись грабители отделения Бинбанка на востоке Москвы, ведется их дальнейший поиск, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Машина Hyundai обнаружена брошенной. Ведутся дальнейшие поиски злоумышленников", — сказал собеседник агентства.

Вечером в среду источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что пятеро налетчиков в камуфляжной форме с оружием ограбили отделение Бинбанка на Сокольнической площади в Москве и скрылись на автомобиле. По его данным, добычей налетчиков стали 100 тысяч долларов.

Официально в полиции подтвердили факт нападения, пострадавших, по предварительным данным, нет.