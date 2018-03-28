Ответственного за пожарную сигнализацию в кемеровском ТЦ арестовали

КЕМЕРОВО, 28 мар – РИА Новости. Заводский районный суд Кемерово в среду арестовал почти на два месяца Александра Никитина, отвечавшего за монтаж и исправность пожарной сигнализации в ТЦ "Зимняя вишня", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: избрать в отношении Никитина Александра меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 29 суток, то есть до 25 мая 2018 года", — сказал судья.
Следственный комитет ранее сообщал, что фигурантами дела стали пять человек, им предъявлено обвинение. В их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, сотрудник ЧОПа, который отключил систему оповещения при пожаре.
По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).